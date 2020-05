Ue: Borrell, mancano 10mila cittadini europei da rimpatriare, missione compiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano circa 10mila cittadini europei da rimpatriare da paesi terzi dove erano rimasti bloccati all'inizio della pandemia di Coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue tenuto in videoconferenza. "Penso che ci siano altri 10mila cittadini europei che attendono di rientrare: continueremo i nostri sforzi", ha detto dopo aver ricordato che quasi 600mila cittadini sono stati fatti rientrare. "Missione compiuta", ha concluso. (Beb)