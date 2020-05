Colombia-Brasile: coronavirus, riunione ministeriale per concordare politiche comuni alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Colombia e Brasile terranno oggi una riunione per concordare politiche comuni per fare fronte alla diffusione della pandemia del coronavirus in Amazzonia. Alla riunione, riferisce l’emittente “BluRadio”, partecipano i ministri degli Esteri, della Salute e della Difesa colombiani, rispettivamente Claudia Blum, Fernando Ruiz e Carlos Holmes Trujillo e gli omologhi brasiliani, rispettivamente Ernesto Araujo, Nelson Teich e Fernando Azevedo e Silva. L’obiettivo è garantire “l’omogeneità delle politiche adottate” e "prevenire i casi" nella zona di frontiera. (segue) (Mec)