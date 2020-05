Colombia-Brasile: coronavirus, riunione ministeriale per concordare politiche comuni alla frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il procuratore generale della Colombia, Fernando Carrillo, ha chiesto con urgenza un maggiore coordinamento di Bogotà con Perù e Brasile per proteggere i popoli indigeni nel contesto della pandemia del coronavirus. “La debolezza demografica delle popolazioni indigene insediate nel dipartimento di Amazonas aggrava il rischio di estinzione che si trovano ad affrontare nel mezzo di questa pandemia”, ha scritto il procuratore sul suo account Twitter. Carrillo ha quindi chiesto con urgenza "un’azione coordinata tra Colombia, Brasile e Perù per affrontare l’emergenza Covid-19 alla frontiera dei tre paesi". Gli sforzi individuali "sono insufficienti per fare fronte all’entità del problema”,avverte il procuratore. Secondo i dati forniti da Carrillo, sono stati rilevati 123 casi di coronavirus tra gli indigeni colombiani, tra cui 23 decessi. Nel paese si contano ad oggi oltre 13 mila casi di contagio e 525 morti. (segue) (Mec)