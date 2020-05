Cultura: Gelmini (FI), sostenere candidatura Brescia-Bergamo a capitale 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in una nota invita a sostenere la candidatura congiunta di Brescia e Bergamo a capitale italiana della Cultura 2023. “La strada per la ripresa dell'economia, del turismo e più in generale della vita nei nostri territori, dopo l'emergenza Covid-19, è lunga. E non può essere lastricata di barriere ideologiche perché l'interesse dei cittadini ha un volto solo. L’idea di candidare Brescia, la mia città, e Bergamo a capitale della cultura 2023 va sostenuta. Non solo per il dolore che abbiamo condiviso in questi mesi, ma anche per le straordinarie radici storiche che accomunano queste due città. Un’occasione da non sprecare”, dichiara Gelmini. (com)