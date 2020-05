Albania: aumento casi di Covid-19, ministro Sanità avverte su probabile ritorno alle misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive adottate per contenere la pandemia di Covid-19 potrebbero tornare in vigore se nei prossimi giorni continuerà la tendenza di crescita dei nuovi casi di contagi in Albania. Ad avvertire di questa prospettiva è stato oggi il ministro della Sanità di Tirana, Ogerta Manastirliu, dopo che nelle ultime 24 ore si è verificato un elevato numero di casi nuovi. Dalla scorsa settimana gran parte delle misure restrittive sono state allentate. "Siamo al massimo dei casi permessi dallo scenario di apertura. Se i casi cresceranno ulteriormente saremmo costretti ad intraprendere immediate misure per non permettere il diffondersi di una seconda ondata", ha detto Manastirliu chiedendo ai cittadini albanesi "la massima responsabilità nel rispettare le regole di igiene e di distanziamento fisico e sociale".(Alt)