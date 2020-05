Civitavecchia: comune, conclusi diversi interventi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una serie di medie e piccole opere pubbliche realizzate sul territorio comunale di Civitavecchia nelle ultime due settimane. A darne notizia è l'assessorato ai Lavori pubblici. "Particolare attenzione - spiega una nota - è stata posta negli ultimi giorni alla salubrità e sicurezza degli ambienti di diretta competenza comunale. Il maggior intervento in tal senso si registra agli uffici decentrati di Fiumaretta, dove è stata portata a termine la disinfezione, con sistemazione e controllo degli impianti: adesso l'area è pronta per qualsiasi emergenza. È stata ultimata inoltre, in sede centrale, la sostituzione degli infissi dell'aula Calamatta mentre sono ai dettagli i lavori di adeguamento all'ufficio Urp. Sempre per questioni di sicurezza sono stati isolati i locali che ospitavano gli spogliatoi dell'ex campo Saraudi, che ospitavano bivacchi abusivi. Si registrano inoltre altri interventi su aree pubbliche, principalmente sistemazioni di marciapiedi e manto stradale su via Roma, via Santa Fermina, viale Baccelli, via Traiana. Procede anche l'opera di riqualificazione della rete stradale della Zona industriale". (segue) (Com)