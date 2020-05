Civitavecchia: comune, conclusi diversi interventi in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, passando al cantiere Open Fiber, è in corso il ripristino del manto stradale nel quadrante tra via Bramante e via Calisse, mentre si sono registrati interventi per perdite di "acque bianche" dalle fognature entro le 48 ore dalla segnalazione. "Procediamo nella serie di lavori programmati - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici, Roberto D'Ottavio - come nella eliminazione di disservizi e guasti: crediamo che la capacità di un'Amministrazione del fare, come è la giunta Tedesco, si concretizzi anche nella costante manutenzione sul territorio comunale. Su tutte, ci piace anche sottolineare che si tratta spesso di opere dal forte valore simbolico, come nel caso della fontanella di largo d'Ardia: una richiesta forte giunta da un battagliero gruppo di residenti alla quale, grazie all'interessamento del consigliere Pasquale Marino, ci auguriamo presto di poter dare una risposta positiva". (Com)