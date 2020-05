Coronavirus: Ricciardi (Oms), non è vero che pandemia non era prevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insorgenza di un virus capace di determinare una pandemia "non è vero che non era prevedibile, si è deciso di ignorarla. C'erano evidenze che questo sarebbe successo ed è sorprendente come i decisori politici e anche l'opinione pubblica le abbiano ignorate". Lo ha affermato il professor Walter Ricciardi, membro del board dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel corso del convegno "Il futuro delle politiche sanitarie in Italia e in Europa", organizzato da "Welfare, Italia", promosso dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House Ambrosetti. Per il professore, "qualcuno lo aveva capito, come Bill Gates, ma le cose si evitano se si è capaci di interpretare i dati". (Rin)