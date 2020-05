Francia: bambino di 9 anni morto per patologia simile a sindrome Kawasaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 9 anni è morto a Marsiglia a causa di una patologia simile alla sindrome di Kawasaki, che avrebbe una correlazione con il coronavirus. Lo ha annunciato il servizio pediatrico dell'ospedale a La Timone, a Marsiglia, spiegando che il bambino non ha sviluppato una sindrome da Covid-19 ma è stato comunque "in contatto con il coronavirus". Intanto, la Direzione generale della Sanità ha annunciato che dal primo marzo ad oggi 135 bambini in nel paese sono stati colpiti da una malattia simile alla sindrome di Kawasaki. "Questa patologia rara colpisce bambini molto piccoli, dopo un'infezione virale (raffreddore, influenza) in collegamento con una iperreattività infiammatoria", ha fatto sapere la Dgs.(Frp)