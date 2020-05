Lavoro: Fiom, diamo gambe alla sicurezza con i comitati territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiom-Cgil esprime grande soddisfazione, per l'ottimo risultato raggiunto attraverso il confronto sindacale in Sirti Spa, dove sono stati costituiti i comitati territoriali per la sicurezza. Lo dichiarano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e Rosita Galdiero, coordinatrice Sirti per la Fiom-Cgil nazionale. "Un accordo positivo, utile, che mantiene la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini come primaria condizione per il prosieguo dell'attività lavorativa. É obiettivo prioritario, coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità delle attività lavorative", aggiungono Tibaldi e Galdiero, secondo cui rimane per noi imprescindibile il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli Rls e degli Rlst, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.(Com)