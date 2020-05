Trasporti: sindacati, Raggi apra confronto su tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto pubblico "è la leva cruciale che può permettere all'intero Paese di rimettersi in movimento. Dobbiamo evitare in ogni modo che diventi, invece, la causa di nuovi contagi e cogliere l'opportunità per renderlo un sistema che sia in grado di dare ai cittadini e agli utenti un servizio di qualità, cosa che non è stato negli ultimi anni". È quanto si legge in una nota, Cgil Cisl e Uil del Lazio insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "In queste settimane - continua la nota - ci siamo impegnati per far ripartire in sicurezza il sistema della mobilità ma alcune scelte e comportamenti hanno fatto aumentare le nostre preoccupazioni; ora è il tempo di accelerare: lunedì prossimo le attività riapriranno quasi tutte a differenza di quanto precedentemente previsto e, senza l'opportuna programmazione, i rischi che da settimane denunciamo diventeranno una brutta realtà. Non va vanificato il nostro sforzo a difesa dei lavoratori e dei cittadini, grazie al quale abbiamo ottenuto il contenimento del contagio: dobbiamo evitare il rischio che, a partire da lunedì, l'aumento degli utilizzatori dei mezzi pubblici provochi affollamenti che esporrebbero lavoratori e cittadini". (segue) (Com)