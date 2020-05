Trasporti: sindacati, Raggi apra confronto su tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una città dell'importanza e delle dimensioni di Roma, proseguono i sindacati - deve vedere una progettualità all'altezza: per pianificare le sue attività in modi completamente nuovi, agendo sull'offerta ma anche sulla domanda; per rimodulare gli orari di vita, di lavoro, di apertura degli esercizi commerciali e perfino di svago; per aumentare la qualità e ridurre i tempi del trasporto; per garantire il lavoro in sicurezza, ovunque venga svolto, a partire dalle categorie di lavoratori più esposte al contatto con i cittadini; per assicurare condizioni adeguate a chi lavora da casa; per mettere sul piatto investimenti di peso che permettano nuove connessioni materiali e immateriali; per sostenere l'utilizzo del mezzo pubblico tramite iniziative condivise tra le parti sociali e l'amministrazione capitolina. In sostanza una discussione difficile e impegnativa, che vede il sindacato pronto al confronto ma senza un interlocutore che abbia voglia di mettersi in gioco. La giunta Raggi non perda ulteriore tempo, apra una discussione per un progetto serio su cui confrontarsi con noi senza aspettare che sia l'emergenza a dettare le scelte". (Com)