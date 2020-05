Incendio Marghera: Martella, incidente spartiacque, strumenti per cambiare ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella, interviene sull'incendio verificatosi alla 3V Sigma, azienda chimica di Marghera. "Esprimo la mia forte apprensione per gli addetti coinvolti e per le conseguenze ambientali del grave incidente di quest’oggi - afferma in una nota -. Un episodio attorno al quale va fatta piena chiarezza in tutti i suoi aspetti, soprattutto alla luce delle denunce che da tempo erano state lanciate riguardo la sicurezza dell’impianto nel quale è divampato l’incendio. Si tratta di un episodio che in ogni caso dovrà segnare uno spartiacque definitivo per Porto Marghera. Gli strumenti per la svolta ci sono - aggiunge il sottosegretario dem - anche facendo leva sulla scelta dal Governo di istituire una Zona Logistica Semplificata per Porto Marghera, concreta occasione di rilancio economico dell’area. E’ necessario e dunque possibile - conclude Martella - avviarsi verso un percorso di innovazione tecnologica, di futuro green che possa consentirci un futuro produttivo pienamente compatibile con la sicurezza dei lavoratori, la salute dei cittadini e la tutela ambientale". (com)