Nepal: sessione bilancio, sanità al centro del discorso programmatico

- La sanità, come previsto, è stata al centro del discorso programmatico del governo del Nepal, letto oggi dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, davanti alle camere riunite in seduta congiunta: la Camera dei rappresentanti (bassa) e l’Assemblea nazionale (alta). L’esecutivo guidato dal primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli intende rafforzare il ruolo pubblico nel settore, incoraggiando al tempo stesso gli investimenti privati. Il programma prevede lo sviluppo di piani di immunizzazione e controllo delle malattie; delle strutture di livello locale; della formazione del personale e dell’occupazione. L’obiettivo è entrare tra i paesi in via di sviluppo e garantire uguale accesso all’acqua potabile, alla sanità e all’istruzione. Riguardo all’epidemia di coronavirus, il governo è pronto a stanziare risorse aggiuntive. Inoltre, sta preparando un piano per il dopo-emergenza, puntando a facilitare il turismo interno e lo sviluppo dell’agricoltura e dell’industria quando le restrizioni saranno revocate. Il discorso anticipa la presentazione della legge di bilancio, il 28 maggio.(Inn)