Coronavirus: a Pomezia salgono a 39 cittadini guariti, 14 i casi positivi

- Salgono a 39 i cittadini di Pomezia guariti dal Covid-19 negli ultimi giorni. Ad oggi i cittadini ancora positivi sono 14, di cui 10 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati presso strutture ospedaliere. I cittadini sottoposti alla misura precauzionale dell’isolamento preventivo (ossia non positivi) sono 6. È quanto rende noto il comune di Pomezia. "Oggi si chiude la terza settimana di incontri con le realtà del territorio – ha evidenziato il sindaco Adriano Zuccalà –. Confronti costruttivi, dove abbiamo raccolto idee e spunti interessanti, che in alcuni casi abbiamo già concretizzato: come la creazione della piattaforma Made in Pomezia o i corsi di formazione per le aziende locali. Da domenica i nostri concittadini potranno tornare a frequentare il mercato di Campo Ascolano e da martedì anche quello di Torvaianica: un’altra misura importante per il ritorno graduale alla normalità".(Com)