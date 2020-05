Finlandia: premier Marin, governo non persegue obiettivo immunità di gregge su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo finlandese non persegue l’obiettivo dell’immunità di gregge nel confrontarsi con l’emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro della Finlandia, Sanna Marin, nel corso di una conferenza stampa tenuta con le autorità sanitarie del paese e ripresa dall’emittente televisiva nazionale “Yle”. “Vogliamo vincere la sfida contro il virus, e liberarcene”, ha detto Marin, aggiungendo che il paese deve agire in maniera realistica e capire come affrontare una sfida che è al contempo globale. Nonostante l’esecutivo finlandese stia progressivamente limitando le restrizioni imposte per prevenire il contagio, l’obiettivo principale “è stroncare una volta per tutte l’epidemia”.(Sts)