Venezuela: Maduro, nuovi gruppi "di mercenari" si stanno formando in Colombia

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha assicurato che in Colombia si stanno formando "nuovi gruppi di mercenari e terroristi", sulla scorta di quelli coinvolti nella fallita "incursione armata" di inizio mese, conosciuta con il nome di "operazione Gedeon". "Continueranno a provarci, con altri gruppi, nuovi gruppi che si sono già formati in Colombia", ha "denunciato" Maduro nel corso di un intervento trasmesso su "Venezolana de television". Il presidente ha avvertito di essere in possesso dei "dati, dei nomi e cognomi, dei luoghi in cui si trovano" i membri dei gruppi e di "chi li protegge". "Tutto porta" al presidente della Colombia, Ivan Duque, ha detto Maduro, che "da tempo" accusa il paese vicino di curare assieme agli Stati Uniti la regia di aizoni sovversive per ottenere la caduta del governo a Caracas. (segue) (Brb)