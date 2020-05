Venezuela: Maduro, nuovi gruppi "di mercenari" si stanno formando in Colombia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione sarà discussa lunedì in una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocata su richiesta della Russia. "La Russia ha richiesto un incontro, è previsto per lunedì", hanno riferito fonti diplomatiche all'agenzia di stampa "Tass". In settimana il governo venezuelano ha inviato al segretario generale Onu Antonio Guterres un documento di 13 pagine, contenente copie di foto e contratti che dimostrerebbero il coinvolgimento diretto di Washington e Bogotà, nonché del leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò, nell'operazione. “Il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela denuncia dinanzi all'Organizzazione delle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza l'attacco di gruppi armati di mercenari e terroristi, organizzato, finanziato e protetto dai governi della Colombia e degli Stati Uniti, entrati illegalmente in territorio venezuelano, con l'obiettivo dichiarato di perpetrare atti criminali contro il nostro popolo”, si legge nel documento. (Brb)