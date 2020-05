© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus in Nepal è salito a 267, secondo il bollettino di oggi del ministero della Sanità. Non sono stati registrati decessi. Nel paese himalayano il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è in vigore dal 24 marzo ed è previsto, dopo varie proroghe, fino al 18 maggio. I voli nazionali e internazionali sono sospesi fino al 31 maggio. (Inn)