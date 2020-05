Frosinone: comune, arrivano i primi dehors per progetto "City outdoor"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uffici del settore commercio del Comune di Frosinone hanno già ricevuto numerose domande di adesione al progetto City Outdoor, rivolto a bar e ristoranti. "Secondo le indicazioni del sindaco, Nicola Ottaviani, infatti - si legge in una nota - l'iniziativa prevede l'abbattimento del 50 per cento le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico, mentre sarà praticato un ulteriore 5 per cento di sconto del tributo ai bar e ristoranti che, mediante l'installazione di punti di accesso Internet tramite wi-fi, agevoleranno la permanenza all'esterno dei locali da parte della clientela, evitando così situazioni di contatto all'interno dei locali. City Outdoor ha lo scopo di permettere, da una parte, la ripresa delle attività di bar e ristorazione attraverso agevolazioni tributarie e amministrative e, dall'altra, di tutelare ulteriormente la popolazione sul distanziamento sociale da tenere, anche nel corso della fase 2". (segue) (Com)