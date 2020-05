Frosinone: comune, arrivano i primi dehors per progetto "City outdoor" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 31 ottobre, dunque, la giunta comunale di Frosinone, "ha previsto la deroga al regolamento in materia di dehors purché le strutture siano aperte, e non chiuse (con la possibilità di utilizzare le aree esterne per una superficie superiore a quella attualmente concessa); inoltre, sono ammessi materiali e tipologie di dehors diverse rispetto a quelle fino ad oggi autorizzate. A questo proposito, l'amministrazione, al fine di garantire uniformità estetica delle strutture, valorizzando così il decoro urbano, ha precisato che gli esercenti che vorranno utilizzare tali nuove opportunità, saranno tenuti a predisporre addobbi verdi e floreali su tutto il perimetro delle installazioni esterne. È possibile formulare la richiesta di installazione sul portale "Impresa in un giorno" dell'assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia: grazie all'introduzione dello strumento del silenzio-assenso, l'autorizzazione si intenderà come rilasciata una volta inserita la domanda nel sistema, anche in caso di silenzio da parte dell'amministrazione comunale, decorso il termine di 15 giorni e previo il pagamento dei relativi importi, con le diminuzioni indicate". (Com)