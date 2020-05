Silvia Romano: Fratoianni (Leu), da Ceccardi invenzioni indecenti pur di attaccare cooperante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra italiana affema che "sarebbe da non crederci. Ma invece è tutto vero. Susanna Ceccardi, esponente della Lega in Toscana e candidata alla presidenza della Regione, si è inventata un attacco dei terroristi islamisti somali a soldati italiani ripubblicando una vecchia notizia pur di attaccare Silvia Romano". In una nota il parlamentare di Liberi e uguali quindi commenta: "Questo ennesimo episodio la dice lunga sulla malafede e sulla deriva di odio e propaganda degli esponenti della destra nel nostro Paese. È accaduto ieri su Facebook - aggiunge -. Siamo ben oltre il ridicolo quando un parlamentare europeo diffonde notizie non vere anche i giganti del web debbono intervenire con provvedimenti immediati. Una cosa indecente - conclude Fratoianni - e penosa".(Com)