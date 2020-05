Ucraina-Italia: prosegue il confronto scientifico nella comune battaglia contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il confronto scientifico tra Italia e Ucraina nella comune battaglia contro il Coronavirus. Secondo quanto riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale, oggi il professor Walter Ricciardi e il professor Massimo Fantoni hanno condiviso le loro esperienze dialogando in videoconferenza con i medici degli ospedali di Kiev, mentre il professor Maurizio di Mauro dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha risposto alle domande dell’organizzazione “Odessa VS Covid-19”. Due iniziative organizzate dall’ambasciata d’Italia a Kiev. “Sono due appuntamenti di grande rilevanza quelli odierni, che proseguono ed arricchiscono lo scambio di esperienze tra Italia ed Ucraina nella lotta al Covid-19. Dopo la missione nelle Marche del team medico inviato da Kiev, il dialogo tra i nostri Paesi su questo tema non si ferma. Ringrazio molto il prof. Ricciardi, il prof. Fantoni ed il prof. di Mauro per la disponibilità a condividere con i colleghi ucraini indicazioni preziose su come organizzare l’assistenza sanitaria ai fini della salvaguardia della vita dei pazienti e del personale che opera negli Ospedali”, ha affermato l’ambasciatore d’Italia in Ucraina Davide La Cecilia. “Kiev guarda all’Italia con grande attenzione, come Paese pilota nell’affrontare l’emergenza e, adesso, nella gestione della Fase 2”, ha concluso l’ambasciatore.Il prof. Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e già presidente dell’Istituto superiore di sanità, ed il prof. Fantoni, responsabile del Covid-19 Hospital Gemelli di Roma, si sono confrontati con i sette ospedali della capitale ucraina più impegnati nella lotta al Covid-19. La discussione è stata incentrata sulla diagnosi, sul trattamento terapeutico ed il suo adattamento a quadri clinici specifici e sulle possibilità di contrarre per la seconda volta il virus. (segue) (Res)