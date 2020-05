Ucraina-Italia: prosegue il confronto scientifico nella comune battaglia contro il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È intervenuto anche il vice sindaco di Kiev, Valentyn Mondryivskyi. “Da parte ucraina è stato espresso grande interesse per questa occasione di confronto, come dimostrato dalla partecipazione attiva e dall’auspicio espresso di poter realizzare ulteriori collegamenti in futuro”, ha commentato l'ambasciatore. Il prof. di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli (Monaldi–Cotugno–Cto) di Napoli ha risposto alle domande dei medici dell’organizzazione di volontari “Odessa VS Covid-19”, particolarmente interessati alle modalità organizzative adottate al fine di scongiurare i contagi tra il personale medico-sanitario. Nel suo intervento di saluto, l’ambasciatore La Cecilia ha sottolineato come l’Italia si sia ritrovata ad affrontare una crisi senza precedenti e nel fare ciò abbia “sviluppato protocolli e modalità di risposta che ora sono presi come riferimento da molti Paesi. L’Ospedale Cotugno di Napoli rappresenta certamente un’eccellenza in questa storia”, ha affermato l’Ambasciatore, ricordando anche il forte legame esistente fra la città partenopea e Odessa. Le videoconferenze sono state organizzate, oltre che su impulso dell’ambasciata d’Italia a Kiev, dal sindaco di Kiev Klitschko e dall’organizzazione di volontari “Odessa VS Covid-19”, e rientrano tra i progetti realizzati in connessione alla Giornata della Ricerca italiana nel mondo. (Res)