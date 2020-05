India: Taj Mahal più pulito per riduzione inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da cinque anni il Taj Mahal, il monumento più famoso dell’India, è libero dagli insetti che di solito col caldo si posano sulle sue pareti esterne macchiandole. Lo ha reso noto la Soprintendenza archeologica dell’India (Asi). Gli insetti di solito proliferano sulle acque stagnanti del vicino fiume Yamuna, che ora è un po’ più pulito per effetto della riduzione dell’attività industriale dovuta al lockdown imposto nel paese per contenere l’epidemia di coronavirus. Il Taj Mahal, situato ad Agra, nello Stato dell’Uttar Pradesh, fu fatto costruire nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita Arjumand Banu Begum, meglio conosciuta come Mumtaz Mahal. Considerato una delle sette meraviglie del mondo moderno, è stato inserito nel 1983 nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (segue) (Inn)