Speciale infrastrutture: Gribaudo (Pd), bene De Micheli su Asti-Cuneo, ora no scherzi da concessionario

- Il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Gribaudo, evidenzia che "con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) si fanno le opportune correzioni al piano di Toninelli per l'Asti-Cuneo, che aveva indebitamente bloccato a un passo dal traguardo il cross financing proposto dal ministro Delrio. Grazie al ministro De Micheli - continua la parlamentare in una nota - che ha dato la necessaria attenzione a quei 9 chilometri mancanti che per il Piemonte sono una vera e propria ferita, e ha consentito di arrivare a questo passo. Ora mi auguro che il concessionario non faccia scherzi, che i lavori inizino il prima possibile sul tratto già progettato e che si progetti alla svelta il tratto mancante. Oggi per scaramanzia non festeggio - conclude Gribaudo - lo farò quando passerò finalmente dal casello di quell'autostrada che noi cuneesi attendiamo da 20 anni". (Com)