Decreto Rilancio: M5s, bene potenziamento bonus mobilità sostenibile

- Il potenziamento e l'inserimento nel pacchetto di misure del decreto Rilancio di una misura che incentiva attraverso un bonus, forme di mobilità alternative all'auto privata e complementari al trasporto pubblico locale, è davvero un'ottima notizia. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente e Trasporti di Montecitorio. "Una misura che abbiamo previsto con il decreto Clima, già approvato in via definitiva, che il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto e che rappresenta un tassello fondamentale del cosiddetto 'Green new deal'. Saranno stanziati ulteriori 50 milioni di euro per un totale di 120 milioni per il 2020, che andranno a finanziare bonus fino al 60 per cento, e comunque fino a 500 euro, del costo per l'acquisto di biciclette, anche elettriche, hoverboard, segway e monowheel, nonché per abbonamenti a servizi di bikesharing, condivisione monopattini e scooter. Si tratta di una misura fondamentale per incentivare la mobilità sostenibile, che contribuisce a ridurre le emissioni inquinanti, rendendo così le nostre città più accessibili, sicure e vivibili", proseguono. "Il MoVimento 5 Stelle si batte da sempre per incentivare l'adozione di una mobilità attiva. Vogliamo promuovere e rendere realmente fruibili al maggior numero di cittadini nuove modalità di spostamento. Le nostre abitudini dovranno necessariamente cambiare ma, in questo senso, l'emergenza coronavirus può trasformarsi in una vera occasione per modificare in positivo gli stili di vita e le nostre scelte quotidiane e migliorare così la qualità della vita di tutti. Consegnandoci città più sostenibili, resilienti e salubri", concludono i deputati pentastellati. (Com)