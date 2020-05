Coronavirus: Rizzoli, su Cig, oggi governo ha ammesso suoi errori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi - precisa - siamo arrivati a quota 67.324 domande decretate". "Abbiamo lavorato sodo, senza soste e con la tempestività che una situazione così delicata richiede - ha proseguito Rizzoli - per i lavoratori che si sono ritrovati in Cassa integrazione a causa dell'emergenza Covid-19 e di quanto ne è conseguito"."Il presidente Tridico si assuma quindi le proprie responsabilità - conclude Rizzoli - visto il grave disallineamento dei dati riportati dal sito dell'Inps rispetto alle richieste processate realmente dalle Regioni". Nel corso del loro intervento in aula, i deputati Massimo Garavaglia e Claudio Durigon hanno anche sottolineato come ad oggi, l'Inps abbia erogato solamente 57 mila domande di Cig in deroga su 365 mila richieste, oltre al fatto che - per la Cig che non passa dalle Regioni - ci sono un milione e mezzo di persone che ancora aspettano l'assegno. (Com)