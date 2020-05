Fase 2: Sisto (FI), intervento Inail non basta, serve norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile nazionale del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, afferma in una nota che "non basta l'interpretazione dell'Inail a scongiurare il rischio che gli imprenditori vengano chiamati a rispondere penalmente nel caso un lavoratore dovesse essere contagiato da Covid-19. L'Inail non è la Cassazione e meno che mai il legislatore". Per il parlamentare, "resta necessario un chiaro intervento del Parlamento per evitare che le imprese entrino nel girone infernale del processo per uscirne non si sa come né quando. Il nostro emendamento risolve questo problema in modo coerente e lineare", conclude Sisto, "il datore di lavoro risponde penalmente solo per colpa grave, se non predispone le cautele necessarie ad evitare il contagio". (Com)