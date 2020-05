© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo del Partito democratico in consiglio regionale la solidarietà al presidente Fontana. L'attacco che ha subito non è tollerabile. Noi non smetteremo mai di condannare ogni forma di violenza". Questa la dichiarazione del capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale della Lombardia a proposito della scritta "Fontana assassino" comparsa su un muro di Milano. (Com)