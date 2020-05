Serbia-Ungheria: Vucic, relazioni bilaterali ai massimi livelli nella storia moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Serbia e Ungheria vedono il loro massimo livello nella storia moderna. Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa a Belgrado seguita all'incontro con il premier ungherese Viktor Orban. Vucic ha sottolineato che le relazioni economiche tra i due paesi non sono mai state più sviluppate e che lo scorso anno è stato registrato uno scambio commerciale complessivo pari a un miliardo e 761 milioni di euro. "Già nel primo trimestre di quest'anno, nonostante la pandemia, abbiamo conseguito una crescita dell'8,37 per cento (nello scambio commerciale)", ha affermato Vucic ricordando che l'Ungheria è il terzo partner della Serbia all'interno dell'Unione europea. "Abbiamo un'eccellente cooperazione in tutti i settori e sono grato per tutti gli investimenti ungheresi che sono stati effettuati finora in Serbia", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Seb)