Serbia-Ungheria: Vucic, relazioni bilaterali ai massimi livelli nella storia moderna (2)

- Vucic si è poi congratulato con Budapest per i risultati economici raggiunti nell'ultimo periodo. "Credo che avremo una partita amichevole tra Serbia e Ungheria su chi avrà la crescita più alta nel 2020 in Europa", ha osservato il presidente serbo. Durante l'incontro Vucic e Orban hanno discusso anche dei principali progetti bilaterali, come la costruzione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest. Vucic ha infine ringraziato Budapest per il sostegno nel percorso europeo di adesione. "L'Ungheria è un paese che supporta sempre e ovunque la Serbia nel suo cammino europeo. Siamo convinti che con l'aiuto di Budapest e quello di tutti gli altri saremo in grado di garantire un futuro europeo per il nostro paese", ha sottolineato Vucic. (Seb)