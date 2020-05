Roma: Baglio (Pd), su futuro contratto giunta liquida lavoratori mense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera comunale Pd Valeria Baglio, in una nota dichiara: "A giugno scade il contratto per la fornitura del servizio delle mense scolastiche e dovrebbe essere pubblicato un nuovo appalto. Nell'incertezza del futuro, i sindacati dei lavoratori addetti alla refezione scolastica, hanno chiesto un incontro alla giunta comunale". "Cosa si sono sentiti rispondere? - aggiunge Baglio - Anziché fornire rassicurazioni e rendersi disponibile a un incontro, l'amministrazione comunale ha fatto sapere che, prima di incontrare i lavoratori, preferisce attendere gli sviluppi e i provvedimenti che il Governo adotterà per quanto concerne il comparto scuola. Questo è quanto abbiamo appreso stamattina nel corso della commissione Trasparenza. Non possiamo che stigmatizzare fortemente la totale assenza di disponibilità della Giunta comunale, che liquida centinaia di lavoratori preoccupati dal futuro, scaricando sul Governo la responsabilità di tutte le misure che riguardano la scuola. La maggioranza ancora una volta dà prova di grave distacco dai problemi del territorio e di pericoloso snobbismo nei confronti dei lavoratori". (Com)