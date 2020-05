Cina-Taiwan: ministero Esteri Pechino, Dpp non si unirà ad Assemblea Oms per servire suo programma secessionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico progressista (Dpp) di Taiwan non riuscirà a portare a termine il suo "programma secessionista" politicizzando un problema legato alla salute e ottenendo la partecipazione di Taipei come osservatore all'Assemblea mondiale della sanità (Wha). Lo ha chiarito oggi il ministero degli Esteri cinese attraverso il suo portavoce, Zhao Lijian. "Il Dpp di Taiwan cerca di partecipare alla Wha per servire la sua agenda secessionista: non ci riuscirà. Non riconoscendo il 'principio della Cina unica', il partito è responsabile della mancata partecipazione di Taiwan al consesso", ha aggiunto il portavoce. Il Dpp, da parte sua, ha sottolineato che se Taiwan non riuscisse a prender parte all'assemblea dell'Oms si creerebbe "un vuoto" negli sforzi globali di prevenzione del virus. "Da quando il Dpp è entrato in carica nel 2016 ha ostinatamente aderito a una posizione secessionista e ha rifiutato di riconoscere che l'isola appartiene alla Cina. Di conseguenza, le basi politiche per la partecipazione di Taiwan all'Oms non esistono. L'assenza di Taiwan dalla Wha è colpa delle autorità del Dpp, che ne sono ben consapevoli", ha rimarcato Zhao. "Dal 2019, 24 esperti sanitari di Taiwan hanno partecipato alle riunioni tecniche dell'Oms. Taiwan è in grado di accedere alle informazioni relative alla Covid-19 e non esiste alcun vuoto negli sforzi globali di prevenzione dei virus. Alcuni paesi insistono nel discutere le proposte relative a Taiwan al solo scopo di politicizzare la crisi sanitaria per raggiungere i propri interessi politici; ciò rischia di minare la cooperazione globale in materia di prevenzione dei virus e sarà sicuramente contrastato dalla maggioranza dei membri della comunità internazionale", sostiene il portavoce. (segue) (Cip)