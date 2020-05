Cina-Taiwan: ministero Esteri Pechino, Dpp non si unirà ad Assemblea Oms per servire suo programma secessionista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro della Salute di Taipei, Chen Shin-chung, ha spiegato che Taiwan non intende accettare le condizioni poste dalla Cina per la riammissione dell'isola alle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella veste di osservatore. Il riferimento è in particolare alla richiesta di Pechino che Taipei accetti il proprio status di provincia della Cina. "Non ho modo di accettare qualcosa che non esiste", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che Taipei intende continuare a lottare per ottenere l'ammissione alla prossima Assemblea mondiale della sanità, in programma la prossima settimana. Il governo cinese afferma che Taiwan può partecipare alle attività dell'Oms solo accettando il principio di "una sola Cina", che di fatto segnerebbe la rinuncia di Taipei ad essere uno Stato sovrano. Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito ieri, 14 maggio, che il rifiuto di Taipei di accettare tale principio ha eliminato il presupposto per la partecipazione dell'isola all'Oms. Nelle ultime settimane il governo degli Stati Uniti è sceso in campo a fianco di Taiwan, appoggiando la richiesta dell'isola di partecipare, nella veste di osservatore, alla prossima Assemblea dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Lo riferisce il "Wall Street Journal", secondo cui Washington sta sollecitando gli alleati europei e "altri paesi democratici" ad intensificare le pressioni collettive sull'Oms affinché si liberi dell'influenza della Cina continentale e consenta a Taiwan di partecipare agli sforzi globali di coordinamento per il contrasto alla pandemia. Secondo il quotidiano Usa, l'iniziativa dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, gode dell'appoggio di diversi paesi occidentali, inclusa la Francia, ma difficilmente basterà a superare le obiezioni mosse da Pechino. (Cip)