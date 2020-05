Roma: lavoratori senza stipendio, sindacati contro l'azienda che pulisce le metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari romani di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti - Luca Battistini, Loredana Caporale e Alessandro Bonfigli - hanno scritto questa mattina alla commissione capitolina Trasparenza per chiedere di attenzionare la situazione dei lavoratori dell'azienda Zhs utilities Scarl, società vincitrice di alcuni appalti di Atac per la pulizia e la sanificazione della metro. I sindacati nella missiva sottolineano "i continui ritardi con i quali ormai da mesi, in maniera sistematica, la società Zhs utilities scarl corrisponde gli stipendi ai lavoratori addetti ai servizi di pulizia e sanificazione operanti presso l'appalto Atac Metro 'Lotto 1- linea A e deposito Osteria del curato' e 'Lotto 2 – linea B, B1 e depositi di Magliana'". "Tale insostenibile situazione - scrivono - sta continuando a creare disagi enormi ai lavoratori, che stanno tuttavia continuando a svolgere il proprio servizio con grande senso di responsabilità, in un momento così delicato determinato dall'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando. La società Zhs utilities scarl, a seguito della straordinaria e temporanea gestione, disposta con decreto del Prefetto della provincia di Roma, per la completa esecuzione dei contratti relativi all’affidamento dei lotti 1 e 2 dell'appalto Metro di Atac S.p.A, ha ripreso la gestione delle attività, avendo avuto il riconoscimento dell’art. 34 bis codice antimafia. Le scriventi si aspettavano, a seguito di ciò una società rispettosa nel pagamento delle retribuzioni, anche a seguito delle rassicurazioni fornite dalla società alle scriventi, sulla propria solidità economica e finanziaria". Ciò nonostante - concludono i sindacalisti - la situazione è rimasta invariata e la società continua ad operare senza alcun rispetto delle normative contrattuali e dei diritti dei lavoratori, sui quali continua a far gravare il proprio rischio d'impresa". (Rer)