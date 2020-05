Speciale infrastrutture: Grieco (Enel), sostenibilità è motore per affrontare con successo il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità è per Enel un valore fondante, che rappresenta il motore per affrontare con successo il futuro e per realizzare un nuovo modello di sviluppo equilibrato che non lasci indietro nessuno. Così la presidente Patrizia Grieco durante l’assemblea degli azionisti. “La strategia 2020-2022 si focalizza sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg) lungo l’intera catena del valore, ponendo al centro la lotta al cambiamento climatico: la decarbonizzazione del mix energetico, attraverso una sempre maggiore crescita della capacità rinnovabile, e la progressiva chiusura degli impianti a carbone, unitamente all’elettrificazione dei consumi, rappresentano i pilastri del prossimo triennio”, ha detto, definendo “fattori abilitanti” le infrastrutture, le reti, gli ecosistemi e le piattaforme. “Centralità delle persone, catena di fornitura sostenibile, governance solida, salute e sicurezza sul lavoro e attenzione all’ambiente rafforzano e completano la strategia sostenibile del Gruppo”, ha aggiunto. (Ems)