Speciale infrastrutture: India, governo presenta misure di sostegno per poveri, lavoratori migranti e agricoltori

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha presentato una serie di misure a sostegno di poveri, lavoratori migranti e agricoltori, parte di un più ampio pacchetto denominato Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyan), del valore di 20 mila miliardi di rupie (oltre 244 miliardi di euro). Per quanto riguarda l’economia rurale, 30 milioni di coltivatori beneficeranno di una moratoria di tre mesi su prestiti per 4.220 miliardi di rupie (quasi 51,5 miliardi di euro). Due milioni e mezzo di persone saranno raggiunti dal programma di carte di credito Kisan Credit Cards con un limite massimo di 25 mila rupie (305 euro circa). Dal primo marzo al 30 aprile sono stati approvati 6,3 milioni di prestiti per 866 miliardi di rupie (10,5 miliardi di euro). La Banca nazionale per lo sviluppo agricolo e rurale (Nabard) ha approvato a marzo rifinanziamenti di prestiti per 295 miliardi di rupie (quasi 3,6 miliardi di euro) a favore di banche rurali cooperative e regionali. Agli Stati sono stati forniti attraverso il Fondo per lo sviluppo delle infrastrutture rurali 42 miliardi di rupie (oltre 512 milioni di euro). (Inn)