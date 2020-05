Speciale infrastrutture: Cina, pubblicate linee guida per lo sviluppo finanziario dell'area Guangdong-Hong Kong-Macao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha pubblicato le linee guida finalizzate al sostegno finanziario per lo sviluppo dell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao. Il documento è stata reso pubblico congiuntamente dalla Banca popolare cinese (Pboc, Banca centrale), dalla Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese, dalla Commissione per la regolamentazione dei titoli cinesi e dall'Amministrazione statale dei cambi. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Banca centrale, promuovere lo sviluppo dell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao è un'importante decisione strategica presa dal Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) e dal Consiglio di Stato, e si prevede che avrà un impatto significativo e di vasta portata sulla riforma e l'apertura della Cina. Le linee guida propongono 26 misure specifiche per le seguenti cinque aree tematiche: promozione del commercio transfrontaliero dell'area della Grande Baia e facilitazione degli investimenti e del finanziamento, ampliamento dell'apertura del settore finanziario, promozione della connettività dei mercati e delle infrastrutture finanziari, promozione dell'innovazione dei servizi finanziari e prevenzione dei rischi finanziari transfrontalieri. (Cip)