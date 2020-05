Speciale infrastrutture: ministro Trasporti britannico, ristrutturazioni garantiranno viaggi più sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ha dichiarato che le ristrutturazioni da miliardi di euro delle infrastrutture nazionali assicureranno "viaggi più scorrevoli e sicuri". Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Shapps ha reso noto che centinaia di milioni di euro sono già stati spesi per miglioramenti delle strade e delle reti ferroviarie durante la quarantena, e che altri rinnovamenti sono in programma per i prossimi mesi. Il ministro ha anche reso noto che circa 11 milioni di buche nelle strade saranno riparate. Questi aggiustamenti saranno possibili grazie a parte di un fondo di investimento per le infrastrutture del trasporto di quasi due miliardi di euro. Il governo ha anche accelerato i lavori da svolgere con quasi 200 milioni di euro mentre meno persone viaggiano rispetto al solito a causa della crisi di coronavirus. Il ministero dei Trasporti ha dichiarato di aver creato un fondo di più di 2 miliardi di euro per incoraggiare l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. (Rel)