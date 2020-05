Speciale infrastrutture: Incondi (Flixbus) su decreto Rilancio, per noi è "Dl Rovina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che Dl Rilancio per noi è 'Dl Rovina'. Questo provvedimento è un disastro: il governo ha scelto di lasciar morire le aziende private che operano sulla lunga distanza e di favorire aziende che già ricevono finanziamenti pubblici o aziende di Stato, come quelle del trasporto ferroviario e quello aereo". Lo afferma Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. "Nel testo del decreto non ci sarà nulla e dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, neppure mezza parola nella conferenza stampa per presentare il provvedimento del governo". "Le regole della concorrenza verranno travolte e gli effetti saranno devastanti. Capiamo l'emergenza, ma non comprendiamo la scelta deliberata di distruggere il trasporto di bus di linea sulla lunga percorrenza" aggiunge Incondi. "Vengono dimenticate decine e decine di aziende che garantiscono collegamenti essenziali per milioni di italiani. Ci si sta scordando delle migliaia di lavoratori del settore che resteranno senza lavoro quando sarà esaurita la cassa integrazione. E, infine, non si sta pensando ai cittadini che vivono in aree del Paese poco connesse e per i quali il bus è l'unica garanzia di mobilità". "Se c'è ancora modo di correggere il tiro si agisca al più presto, già nel passaggio di conversione in Parlamento. Noi, da sempre, puntiamo a un confronto costruttivo: speriamo di trovare finalmente ascolto", conclude Incondi. (com)