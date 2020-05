Speciale infrastrutture: Israele, l’ambasciata cinese risponde a Pompeo, “critiche assurde su nostri investimenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Cina in Israele ha risposto alle “assurde” critiche espresse contro Pechino dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, lo scorso 13 maggio durante una visita ufficiale nel paese mediorientale. Nel comunicato la sede diplomatica ha osservato che "gli scienziati non hanno ancora identificato l'origine della Covid-19" e che la Cina non ha mai nascosto lo scoppio della malattia nel paese. La nota ha aggiunto che gli Stati Uniti sono attualmente l'epicentro della pandemia, condannando inoltre gli “avvertimenti” di Pompeo a Israele riguardo gli investimenti cinesi nello Stato ebraico. Durante la sua visita di mercoledì, Pompeo ha affermato che i progetti cinesi in Israele potrebbero comportare un rischio per la sicurezza, in particolare nel settore delle infrastrutture. Secondo l’ambasciata, tuttavia, è difficile che Israele possa dipendere dalla Cina dato il livello "limitato" di investimenti cinesi nel paese. “Alla fine del 2018, gli investimenti della Cina in Israele rappresentano solo lo 0,4 per cento degli investimenti della Cina in tutto il mondo e il 3 per cento degli investimenti esteri nel paese", ha aggiunto la sede diplomatica. "Confidiamo che gli amici ebraici siano in grado di sconfiggere non solo il coronavirus, ma anche il ‘virus politico’ e che scelgano la linea di azione che meglio soddisfi i loro interessi", conclude la nota. (Res)