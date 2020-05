Speciale infrastrutture: Vittoria Carli confermata presidente della sezione Information technology

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Carli, amministratore unico della società S&i, che controlla il gruppo Ised, è stata confermata presidente della Sezione Information Technology di Unindustria, l'Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo per il quadriennio 2020-2024. La sezione associa 141 aziende che operano nel settore per circa 30.200 dipendenti. Lo rende noto l'associazione. "Il settore Information technology - dichiara nella nota Vittoria Carli – si è dimostrato strategico in questi mesi di emergenza per il paese, perché ha garantito la continuità operativa delle infrastrutture essenziali dello Stato, delle imprese e dei servizi ai consumatori; l'It ha contribuito a contenere la discesa del Pil, sulla spinta pre-Covid della domanda dei consumatori (42 per cento), delle imprese (50 per cento) e di una bassa domanda della Pubblica amministrazione (8 per cento). L'improvvisa accelerazione del lavoro agile in modalità più funzionale e flessibile porterà ad una rinnovata qualità per i lavoratori e migliore produttività per le imprese e la pubblica ammistrazione". Piattaforme e app per formazione a distanza, videoconferenze, commercio elettronico, "sono state alcune delle tecnologie digitali a disposizione durante il confinamento e offerta di solidarietà delle imprese It nei confronti dei cittadini - continua Carli -. La ripresa economica dovrà essere sostenuta da importanti investimenti nell'Information technology per recuperare i ritardi del passato. Lavoreremo per accelerare il processo di innovazione digitale del Paese su temi cruciali quali sanità e salute, servizi innovativi per l'industria (Iot); sicurezza informatica e difesa dai rischi cyber; piattaforme ecommerce per sostenere le vendite; tecnologie e innovazione per la ripresa del Turismo e l'agrifood, la valorizzazione dei Beni artistici e culturali". (Com)