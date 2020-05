Coronavirus: FI, ministero Salute renda noti dati su sperimentazione con Avonex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute renda noto il numero dei pazienti affetti da coronavirus su cui si sta sperimentando il farmaco Avonex. E' la richiesta che i senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti e Maurizio Gasparri, hanno rivolto in un'interrogazione al titolare del ministero della Salute, Roberto Speranza, al quale chiedono anche "i nomi delle strutture dove questo trattamento si è svolto e quali conseguenze abbia avuto". In una nota, gli esponenti di FI scrivono di spiegare "inoltre quali siano state le motivazioni che hanno spinto l'Agenzia del Farmaco nel giro di una settimana, dal 17 al 24 marzo, a modificare le decisioni sull'impiego dello stesso farmaco, che in un primo momento è stato somministrato per via endovena quando sul mercato esiste solo per la somministrazione per via intramuscolare".Per Gasparri e Rizzotti "l'aspetto più grave della vicenda è che non si conosce il numero di malati Covid-19 eventualmente trattati in quella settimana di autorizzazione del farmaco e con quale risultato" e che l'Aifa, dietro espressa sollecitazione "ha spiegato che per quanto riguarda eventuali pazienti trattati con Interferone beta 1 dal 17 al 24 marzo tale dato non è disponibile essendo in corso di pubblicazione la piattaforma per l'inserimento dei dati dei clinici". (Com)