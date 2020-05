Roma: centrodestra Municipio XV, da Pd attacco a vice presidente consiglio, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i lavori di Consiglio di questa mattina il consigliere di centrodestra Antonello Derenti "ha subito un attacco inopportuno da parte del Partito democratico che, tra l’altro, è arrivato a paventare la sua revoca dalla carica di vice presidente del Consiglio municipale". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri di centrodestra del Municipio Roma XV, Giuseppe Calendino, Andrea Imbimbo, Giuseppe Mocci e Giorgio Mori. "Un atteggiamento scorretto e fuori luogo - aggiungono - soprattutto per il fatto che, in una situazione come quella che stiamo vivendo, siamo costretti a svolgere le nostre attività istituzionali online, con grande difficoltà per i consiglieri, gli uffici e soprattutto per chi presiede i lavori d’aula. Ovviamente, la situazione di questa mattina si poteva (e si doveva) risolvere in pochissimi minuti, invece, proprio per l’inadeguatezza dei cinquestelle, alla guida del XV Municipio, ed al solito eccesso di protagonismo del Pd, siamo stati costretti per un’intera mattinata a perdere tempo con continue sospensione dei lavori di Consiglio e riunioni di Capigruppo convocate straordinariamente. Per di più a causa dell'irresponsabile rallentamento e conseguente rinvio, saranno presumibilmente anche annullate tutte le sedute consiliari di martedì prossimo. Esprimiamo piena solidarietà al collega Derenti per l’attacco subito questa mattina ed invitiamo i colleghi degli altri gruppi politici ad evitare attacchi immotivati a chi svolge costantemente il proprio lavoro con equilibrio e rispetto delle regole". (Com)