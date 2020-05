Trasporti: Pisano e De Micheli firmano accordo su mobilità autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione e delle Infrastrutture e trasporti Paola Pisano e Paola De Micheli hanno annunciato oggi il protocollo d’intesa sottoscritto per lo sviluppo della mobilità innovativa attraverso la ricerca e la sperimentazione su veicoli a guida autonoma e connessa. Il protocollo ha l’obiettivo di sviluppare ricerca applicata, sperimentazione, definizione di prototipi, individuazione e formazione di nuove professionalità nell’ambito dei veicoli e mezzi di trasporto innovativi a guida autonoma e connessa. L’accordo poi incentiva la collaborazione e il partenariato tra le istituzioni pubbliche, le imprese, le università, gli enti di ricerca. “Questo protocollo d’intesa - ha dichiarato il Pisano - ha l’obiettivo di favorire la ricerca italiana, la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private e la formazione di nuove professionalità. Contribuisce a creare prospettive per la crescita del settore automobilistico italiano e per il futuro professionale dei nostri giovani. Grazie alle ricerche e alle sperimentazioni nazionali e internazionali, è concreta la possibilità che nei prossimi anni veicoli e mezzi a guida autonoma circolino sulle nostre strade. E’ quindi necessario che le istituzioni pubbliche accompagnino ed indirizzino il processo di ricerca. E’ indispensabile che lo facciano in modo da conservare e rafforzare un ecosistema adatto allo sviluppo economico e tecnologico, alla tutela di diritti e doveri sia sociali sia individuali, alla qualità della vita di tutti a cominciare dai soggetti deboli. In questo contesto, inoltre, vanno valorizzate le capacità tecniche e professionali esistenti e vanno attratti investimenti di imprese al momento attive altrove o da creare. Le infrastrutture tecnologiche (connettività veloce e cloud) e i dati (dalla raccolta e analisi fino all’elaborazione tramite intelligenza artificiale) permettono mobilità utile a esigenze sociali, tanto più in questa fase di emergenza dovuta al Covid-19”. (segue) (Com)