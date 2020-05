Lombardia: il cordoglio dell'assessore Galli per scomparsa direttore Autunno Musicale di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio cordoglio e rammarico per la scomparsa del 'maestro' Italo Gomez, musicista, compositore, organizzatore di grandi eventi musicali e direttore artistico di istituzioni prestigiose come il celebre teatro della Fenice di Venezia. Noi lombardi, e i comaschi soprattutto, lo ricordiamo, e lo ringraziamo, per aver dato vita all'Autunno Musicale a Como, di cui è poi stato direttore per quarant'anni, e a moltissime altre iniziative di respiro internazionale". Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura. "Un amante, creatore e divulgatore della musica in tutte le sue declinazioni - prosegue Galli - non solo quella orchestrale, che ha collaborato con enti e fondazioni europee, con festival ed eventi, promuovendo la musica in tutta Europa anche prima della nascita dell'Europa comunitaria". "Gomez ha dato molto alla nostra musica e alla nostra Lombardia e come Regione lo ricorderemo intitolando alla sua memoria eventi prestigiosi per tramandare alle nuove generazioni il suo lascito culturale e artistico", conclude Galli.(Com)