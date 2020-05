Maltempo: sindaco Bresso replica a Sala, noi disponibili a mediazione per vasca Seveso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Bressso Simone Cairo in un video pubblicato su Facebook replica al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala. “Il sindaco Sala nel suo comunicato di oggi ricorda che senza la realizzazione delle tre vasche di laminazione il problema delle esondazioni del torrente Seveso non si risolverà. Dice che la realizzazione della vasca, in particolare quella di Bresso, è bloccata da due anni dai ricorsi del Comune di Bresso. Non racconta che la vasca di Bresso-parco Nord non è progettata in un’area degradata, come dichiarato dal Comune di Milano per giustificare il posizionamento in quel luogo, ma dovrebbe sostituire forse l’unico grande bosco di tutta l’area Nord Milano, ponendosi sotto le finestre dei miei concittadini”, spiega il sindaco di centrodestra, che attacca Sala per non aver accettato alcuna mediazione. “Quando due anni fa sono stato eletto sindaco - riferisce Cairo - ho proposto al Comune di Milano di trovare una mediazione che risolvesse il disagio dei milanesi, senza crearne uno ai bressesi. La mia proposta prevede di realizzare la vasca di laminazione a nord di Milano, facendola di una forma diversa, in modo che rimanga distante cento metri in più dalle case dei miei concittadini e più vicina a un cimitero, salvando così almeno una parte del bosco del parco. Il volume di acqua laminata con questa soluzione sarebbe identico a quello del progetto di Milano. Mi sembra una proposta di buon senso, ma chi amministra Milano si è rifiutato di prendere in considerazione le alternative. Infatti quando è venuto nella mediazione ha detto che non avrebbe accettato di spostare di un centimetro la vasca”. (segue) (Rem)