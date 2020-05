India: nel pacchetto di stimoli un fondo per lo sviluppo delle infrastrutture agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha illustrato oggi la terza parte del pacchetto di misure per far fronte all’impatto dell’epidemia di coronavirus, denominato Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyan). L’esponente del governo, dopo aver presentato i provvedimenti per le micro, piccole e medie imprese e quelli per le categorie vulnerabili, si è soffermata sull’agricoltura. Il capitolo di spesa più importante è costituito da mille miliardi di rupie (oltre 12 miliardi di euro) destinati a un fondo di nuova istituzione per le infrastrutture agricole. Altri cento miliardi (1,2 miliardi di euro circa) andranno a un programma per la formalizzazione delle micro imprese alimentari, il cui obiettivo è sostenere i prodotti locali e spingerli sul mercato globale; sono circa 200 mila le aziende coinvolte. (segue) (Inn)