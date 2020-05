Guatemala: coronavirus, Giammattei dispone "chiusura totale" fino a lunedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì in avanti la mobilità privata sarà permessa solo dalle 5 alle 17 e per casi di necessità e urgenza. Si potrà andare a piedi al mercato o agli esercizi commerciali del luogo disponibili solo dalle 8 alle 11 e sempre rispettando distanze interpersonali e mascherine. I mercati rionali saranno d'altro canto aperti solo tre giorni a settimana, dalle 6 alle 13. Stesso numero di giorni ma con orario 9-16 per i supermercati. Farmacie e consegne alimentari a domicilio sempre aperte. Il percorso si preannuncia comunque tortuoso: la settimana successiva i mercati torneranno a chiudere, nella previsione che i guatemaltechi avranno fatto la spesa in tempo utile. (Mec)